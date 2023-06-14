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Зараз, коли український контрнаступ набирає обертів, війна, розв’язана Росією проти України, майже добігла середини. Про це натякнув в інтерв’ю Foreign Affairs міністр оборони України Олексій Резніков. 

На запитання журналіста про те, на якій стадії війни наразі перебуває Україна, міністр відповів, проводячи аналогію з футболом: "Ближче до кінця першого тайму". 

Журналіст Гідеон Роуз своєю чергою додав, що у другий тайм, українські сили "виходять горячими", маючи на увазі контрнаступ.
ForUm

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