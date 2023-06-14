Зараз, коли український контрнаступ набирає обертів, війна, розв’язана Росією проти України, майже добігла середини. Про це натякнув в інтерв’ю Foreign Affairs міністр оборони України Олексій Резніков.

На запитання журналіста про те, на якій стадії війни наразі перебуває Україна, міністр відповів, проводячи аналогію з футболом: "Ближче до кінця першого тайму".

Журналіст Гідеон Роуз своєю чергою додав, що у другий тайм, українські сили "виходять горячими", маючи на увазі контрнаступ.