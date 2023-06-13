Правильный выбор электропилы определяет возможности ее применения, качество обработки материалов и безопасность проведения работ. Поэтому неудивительно, что многие отдают предпочтение продукции знаменитого производителя Makita. Появившись в 1958 году, японский бренд быстро стал узнаваемым во всем мире. Создаваемые им электрические инструменты сегодня активно используются в быту и различных производственных сферах.

Общий обзор пил бренда Makita

Японский производитель разработал огромное количество инструментов для раскроя и обработки различных материалов. При этом основу ассортимента Макита составляют различные виды электрических пил бытового и профессионального назначения:

Дисковые – распиливают изделия вращающимся дисками разного диаметра. Бывают обычными и погружными. Применяются для прямой или скошенной (под углом) раскройки дерева, древесных плит, листового металла и прочих материалов.

– распиливают изделия вращающимся дисками разного диаметра. Бывают обычными и погружными. Применяются для прямой или скошенной (под углом) раскройки дерева, древесных плит, листового металла и прочих материалов. Ленточные – выполняют линейные и криволинейные резы с помощью тонкого полотна с мелкими зубьями. Хорошо справляются с обработкой металла, пластика и дерева. Часто применяются строителями, сантехниками, сварщиками и прочими специалистами.

– выполняют линейные и криволинейные резы с помощью тонкого полотна с мелкими зубьями. Хорошо справляются с обработкой металла, пластика и дерева. Часто применяются строителями, сантехниками, сварщиками и прочими специалистами. Сабельные – компактные электрические ножовки, которые разрезают материал за счет возвратно-поступательных движений пильного полотна. Могут использоваться для раскроя дерева, металла, кирпича, газоблоков, бетона и даже камня.

Все типы электропил выпускаются с двумя разновидностями системы питания – от сети 220 В или аккумулятора, который можно неоднократно перезаряжать.

Преимущества использования электрических пил Макита

Инструменты этого бренда прославились благодаря эталонным характеристикам, исключительной надежности и высокому качеству сборки. Изучив особенности разных моделей на странице

https://makita.market/ru/elektroinstryment/pily, можно легко выделить такие достоинства электрических пил японского производства:

Мощные электромоторы. Обеспечивают высокую скорость вращения режущей оснастки, что позволяет работать с сырье разнойтвердости и делать пропилы большой глубины. Отличная эргономика. Для электропил этого бренда характерна продуманная конструкция корпуса, удобство захвата руками рукоятки и компактные размеры. Широкий функционал. В зависимости от модели, пилы Макита оснащаются лазерным указателем, подсветкой, регулировкой оборотов и прочими полезными в работе опциями. Безопасность. Все пилы снабжены экстренным тормозом, качественной изоляцией токоведущих частей, защитой от случайного включения и перегрузки. Простота эксплуатации. Плавный пуск, бесключевая замена оснастки, низкий уровень шума и вибраций позволяют продуктивно работать с инструментом в течение длительного периода.

Также стоит отметить, что абсолютно все детали электропил Макита изготовлены из первоклассных материалов. Благодаря этому они способны выдерживать внушительные нагрузки и стабильно функционировать даже в тяжелых условиях (запыленность, низкие температуры).

Популярные модели пил Makita

Среди выпускаемых производителем электропил есть модели, которые пользуются особым спросом среди обычных пользователей и профессионалов.

Makita HS7601

Недорогая циркуляционная пила, предназначенная для распила древесины. Получила небольшой вес (всего 4 кг), литую платформу и насадку для подключения пылесоса. Работает от стандартной электросети. Вращает диск со скоростью 5200 об/мин и пилит на глубину до 66 мм.

Makita DHS710Z

Дисковая модель, работающая от встроенной АКБ. Использует диск диаметром 190 мм и делает резы глубиной до 68,5 мм. Вращения оснастки осуществляется на скорости 4800 об/мин. Имеет двуручный захват, плавный старт и индикатор перегрузки.

Makita JR3051TK

Сетевая электроножовка мощностью 1200 Вт для быстрого пиления дерева, труб и листов металла. Весит около 3,2 кг. Оснащается пильным лезвием Super Express длиной 152 мм, с помощью которого можно делать разрезы глубиной до 255 мм.

Выбирая электропилу, учитывайте не только популярность модели, но характер запланированных работ! Это поможет купить по-настоящему надежный и удобный в работе инструмент, не переплачивая за лишние функции.