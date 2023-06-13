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Данія відправляє Україні боєприпаси на чверть 250 млн данських крон (36 млн доларів). Копенгаген передає снаряди за запитом української влади.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен, повідомляє TV2.

«Це суттєвий внесок, якого Україна гостро потребує», — заявив він.

Данія відправить в Україну 2 тисячі артилерійських снарядів.«Ситуація така, що ми всі бачимо, що було оголошено про контрнаступ. Він уже ведеться. Україні вдалося стримати росіян, і тепер настав час відповісти добром на добро. Для цього необхідно, щоб у них були необхідні можливості - зокрема боєприпаси, — уточнив міністр.
ForUm

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