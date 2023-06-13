У Міноборони запевняють, що уразити ракетами Київську гідроелектростанцію майже неможливо, для її захисту було зосереджено відповідні сили і засоби.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону.

"Ми в принципі зробили все, що можливо, розуміючи ще минулого року, коли велика загроза була, коли я ще командував угрупованням сил і засобів оборони Києва, - розповів він. - Ми не виключали такий факт, тому і засоби ППО зосереджені на цьому напрямку, відповідний маневр сил і засобів за необхідністю був".

За його словами, "розрахункова кількість потреби елементів ураження ­– це як мінімум до ядерного вибуху (потрібно) для того, щоб знищити".

"Чи підрив зсередини, як зробили на Каховський ГЕС. Бо уразити ракетами дуже тяжко, щоб нанести такі ураження… Майже неможливо", - каже Павлюк.