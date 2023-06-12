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Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 11 червня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Указ №321/2023 було опубліковано на сайті глави української держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 червня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - ідеться в тексті документа.

"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - також зазначається в документі.

Серед підсанкційних осіб - судді РФ, зокрема судді конституційного суду Росії, а також судді, які зрадили присягу України.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

 
ForUm

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