За час відносного затишшя після атаки Росії на енергетичний сектор України держава-агресор виробила певну кількість ракет, якими продовжила ракетний терор у травні.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в інтерв’ю "Українській правді"

"У них зберігається можливість виробництва нового ракетного озброєння. Окрім того, коли ми говоримо про ракетні удари, вони бувають різні, - сказав він. - На першому етапі повномасштабного вторгнення і потім – під час спроб занурити Україну у повний блекаут – вони ракет не шкодували. Тоді Росія витратила більшу частину наявних запасів свого високоточного ракетного озброєння".

За його словами, "після зимової – абсолютно програшної історії з так званим ракетним бліцкригом по енергетиці, – було певне затишшя".

"І за цей час вони дещо виробили, - наголосив Юсов. - Наприклад, десь 30 "Калібрів" рашисти можуть виробляти щомісяця. "Кинджалів" або "Іскандерів" – менше. Окрім того, змінюється тактика. Тепер вона гібридна, коли застосовуються і "Шахеди", і і балістика, і крилаті ракети одночасно".

За словами Юсова, якщо раніше обстріли були по всій Україні, то зараз ворог обирає для себе ключові цілі. І Київ зараз став сакральною ціллю для путінського режиму. Представник ГУР зазначає: на такі атаки у росіян іще є ресурси, але, мовляв, повторювати такі масовані масштабні ракетні удари, які були по всій території України від початку повномасштабного вторгнення і взимку, у них зараз немає можливості.