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Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького може відновити свою діяльність як гуманітарний коридор.

Про це заявив керівник Львівської ОВА Максим Козицький після підписання програми ЄС "Механізм "Сполучення Європи" віце-прем'єром Олександром Кубраковим та комісаром ЄС з питань транспорту Адіною Велян, пише "Укрінформ".

"Ми обговорили можливість відкриття львівського аеропорту. Це одна з важливих речей, яку ми дуже чекаємо. Ми надіємося, що так як наразі є зерновий коридор, може бути і гуманітарний, забезпечений ЄС", - додав Козицький.

Він додав, що завдяки програмі від ЄС збільшать кількість пунктів пропуску в області, а також покращать автомобільну та залізничну інфраструктуру.
ForUm

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