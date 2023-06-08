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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили стабільне забезпечення українських сил артилерійськими боєприпасами для проведення ефективних контрнаступальних операцій, а також майбутній саміт НАТО у Вільнюсі.

"У нашій розмові ми також зосередилися на стабільному постачанні артилерійських боєприпасів, щоб забезпечити ефективність контрнаступальних операцій України. Не лише майбутнє України, а й майбутнє євроатлантичної спільноти вирішується на полі бою України просто зараз", - написав він у твіттері.

Кулеба поінформував, що говорив зі Столтенбергом щодо майбутнього саміту НАТО. "Ми не прагнемо залучити війська НАТО, щоб покласти край цій війні. Ми прагнемо мати найкращу гарантію запобігання майбутнім війнам", - написав міністр.

Глава МЗС наголосив, що "нам усім потрібна ясність" щодо членства в НАТО. Також він зазначив, що за п'ятнадцять років реальність кардинально змінилася, і підхід НАТО має змінитися.

"Різниця між 2008 роком і сьогоднішнім днем полягає в тому, що Україна тепер є цінним активом Північноатлантичного союзу, а не тягарем. Україна зробить НАТО сильнішим", - заявив Кулеба.

Крім того, він поінформував, що для пом'якшення кризи, спричиненої руйнуванням Росією дамби Каховської ГЕС, генсек НАТО пообіцяв, що будуть задіяні механізми Альянсу для надання гуманітарної допомоги. "У зв'язку з цим він очолить екстрене засідання Комісії НАТО-Україна, скликане на моє прохання завтра", - зазначив глава відомства.
ForUm

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