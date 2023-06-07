також у роздiлiПолiтика
Зеленський вважає, що у Вільнюсі Україні мають пообіцяти членство в НАТО 15
Шольц назвав підрив дамби новим виміром війни 14
Президент Європарламенту назвала підрив дамби актом проти людства 16
США надасть Україні додаткові мільйони на кібербезпеку 12
В літньому контрнаступі Україна не буде використовувати F-16 10
Подоляк закрикав не вірити новинам з РФ про контрнаступ 19
Литва готує для Україні мільйони боєприпасів 18
Німеччина пообіцяла протягом двох тижнів визначитись з постачанням винищувачів 20
Сунак: Законне місце України - в НАТО 20
Нідерланди куплять Україні десятки Leopard 26
Пентагон уклав контракт на постачання Україні Starlink 29
Зеленський пообіцяв новий формат щодо врегулювання придністровського конфлікту 49
Німеччина вважає, що Україна має право наносити удари по території Росії 23
Дуда застеріг від поспішних заяв про програш Росії 31
Макрон: Захід повинен надати Україні відчутні гарантії безпеки 14
Норвегія надасть Україні допомогу на 75 млрд норвезьких крон 18
США оголосять про нові санкції проти Росії 20
В Британії визнали, що Україна може використовувати силу за межами своїх кордонів 16

Президент Володимир Зеленський пообіцяв радикальну податкову реформу, яка обов'язково буде реалізована після війни, а також інші фінансові новації які дозволять збільшити доходи громадян України.

Про це він заявив на пресконференції у вівторок, відповідаючи на питання щодо ставлення до проєкту податкової реформи "10-10-10", передає "LIGA.net".

"По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє 1000 євро, а у нас 500-600. Ти не повернеш цю людину. Тому будуть важливі фінансові новації, включно з податковими", - зазначив президент.

Він пояснив, що законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд, тому що йде війна й існують домовленості з Міжнародним валютним фондом.

"Ми дотаційна економіка. Не ми встановлюємо правила зараз, коли не наша економіка генерує гроші, а їх нам дають. Тому що ми виплачуємо пенсії за рахунок інших держав. Тому ми повинні рахуватися з МВФ. Всі міжнародні інституції бояться ризиків зниження податків. Коли великі ризики через виїзд бізнесу і втрату робочих місць, а ти хочеш при цьому знизити податки, авжеж, тобі ніхто не дасть такої можливості", – сказав Зеленський.

Водночас він дав зрозуміти, що залишається прихильником варіанту податкової реформи під назвою "10-10-10".

"Програма мені подобається, але потрібно, щоб вона подобалася не тільки нам з вами", – підсумував він.

"Реформа правильна, реформа точно буде. Відновлення нашої держави має бути в найкращій [податковій] системі Європи, щоб наша держава була привабливою для повернення", сказав Зеленський.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

19