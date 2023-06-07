також у роздiлiПолiтика
Президент пообіцяв радикальну податкову реформу 19
Зеленський вважає, що у Вільнюсі Україні мають пообіцяти членство в НАТО 15
Президент Європарламенту назвала підрив дамби актом проти людства 16
США надасть Україні додаткові мільйони на кібербезпеку 12
В літньому контрнаступі Україна не буде використовувати F-16 10
Подоляк закрикав не вірити новинам з РФ про контрнаступ 19
Литва готує для Україні мільйони боєприпасів 18
Німеччина пообіцяла протягом двох тижнів визначитись з постачанням винищувачів 20
Сунак: Законне місце України - в НАТО 20
Нідерланди куплять Україні десятки Leopard 26
Пентагон уклав контракт на постачання Україні Starlink 29
Зеленський пообіцяв новий формат щодо врегулювання придністровського конфлікту 49
Німеччина вважає, що Україна має право наносити удари по території Росії 23
Дуда застеріг від поспішних заяв про програш Росії 31
Макрон: Захід повинен надати Україні відчутні гарантії безпеки 14
Норвегія надасть Україні допомогу на 75 млрд норвезьких крон 18
США оголосять про нові санкції проти Росії 20
В Британії визнали, що Україна може використовувати силу за межами своїх кордонів 16

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підрив дамби Каховської ГЕС у Херсонській області показує "новий вимір" і відповідає тому, як Росія безжально веде війну.

"Руйнування дамби Каховської ГЕС із жахливими наслідками показує новий вимір. Це відповідає тому, як Росія безжально веде війну, і узгоджується з багатьма злочинами в Україні. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки необхідно", - написав Шольц у твіттері.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

14