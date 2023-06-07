Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підрив дамби Каховської ГЕС у Херсонській області показує "новий вимір" і відповідає тому, як Росія безжально веде війну.

"Руйнування дамби Каховської ГЕС із жахливими наслідками показує новий вимір. Це відповідає тому, як Росія безжально веде війну, і узгоджується з багатьма злочинами в Україні. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки необхідно", - написав Шольц у твіттері.