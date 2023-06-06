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Влада Сполучених Штатів працює з Конгресом задля надання Україні додаткових 37 мільйонів доларів допомоги для зміцнення кібербезпеки.

Про це йшлося під час щорічного засідання Кібердіалогу Україна-США в Таллінні 1 червня, повідомив у понеділок Державний департамент США.

Під час діалогу делегація США підтвердила подальшу готовність до підтримки кіберзахисту України на тлі повномасштабного російського вторгнення.

"У межах цієї підтримки Сполучені Штати працюють із Конгресом над наданням Україні додатково 37 мільйонів доларів на кібердопомогу, що доведе загальну суму до 82 мільйонів доларів з лютого 2022 року та понад 120 мільйонів доларів – із 2016 року", – зазначається в повідомленні.

У Держдепі вказують, що ця підтримка допомогла посилити спроможність України виявляти, стримувати й реагувати на кіберінциденти та загрози, а також надала підтримку для захисту критично важливих мереж та цифрової інфраструктури.

Крім того, в межах українсько-американського Кібердіалогу сторони поділилися своїми поглядами на роль кібербезпеки в довгостроковому цифровому розвитку України, а також обговорили майбутню двосторонню співпрацю в цій сфері.

Кібердіалог України та США було розпочато у 2017 році, відтоді відбулись п'ять зустрічей у його форматі.
ForUm

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