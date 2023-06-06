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Інформація про те, що Національний банк збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає дійсності. У листі НБУ (№ 25-0005/38228), який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про збір інформації та персональних даних фізичних осіб. Про це сказано у заяві пресслужби Національного банку України у понеділок, 5 травня.

У Нацбанку зазначили, що з грудня 2022 року отримують інформацію виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції, про фізичних осіб не йдеться.

"Національний банк надіслав банкам лист-нагадування № 25-0005/38228, мета якого – звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах. Саме цей уточнюючий лист Національного банку оприлюднив підсанкційний проросійський ресурс "Страна.юа" з провокаційно недостовірною його інтерпретацією. Національний банк використовує зазначену інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України", - сказано у повідомленні НБУ.

Завдяки отриманню узагальненої інформації Нацбанк виявив зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу, йдеться у заяві.
ForUm

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