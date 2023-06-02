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Законне місце України - в НАТО, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час спілкування з журналістами за підсумками саміту Європейської політичної спільноти, що відбувся в Молдові.

"Я згоден із генеральним секретарем НАТО в тому, що законне місце України - у НАТО. І те, про що ми наразі говоримо з Україною, - це переконатися, що у них є вся необхідна підтримка для успішного контрнаступу", - заявив Сунак.

Також він сказав журналістам, що пишається досягненнями Великої Британії у підтримці України і зазначив, що у Великій Британії хочуть переконатися, що створюють механізми безпеки України в довгостроковій перспективі.

"Тож ми посилаємо дуже сильний сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не підемо, ми тут, щоб залишитися, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну - не лише наразі, а й на роки вперед", - наголосив прем'єр.
ForUm

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