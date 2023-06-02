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Після перемоги України у війні буде створений новий формат щодо врегулювання придністровського конфлікту.

Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції по завершенні саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє з Молдови кореспондент "Європейської правди".

Зеленський наголосив, що вважає нежиттєздатним чинний формат, "посередником" у якому є держава-окупант Росія.

"Ви бачите життя в проєкті 5+2? Ви бачите результат? Для чого говорити про проєкт, який неживий? Я не бачу сенсу про це говорити", – заявив він.

Наголосимо, що офіційно формат 5+2 є єдиним чинним міжнародним форматом придністровського врегулювання. У нього входять представники Молдови і Придністров'я, а також Росія, Україна, ОБСЄ (посередники), ЄС і США (спостерігачі).

За словами Зеленського, принципово новий формат буде створений "згодом" за активної участі України.

"Треба буде говорити з позиції сильної держави, держави-переможця, яка відвоювала свою землю… Я не знаю, чи знадобиться допомога інших партнерів – напевно, в цій ситуації може і Румунія, і близькі наші партнери, може, Молдова захоче підключити якісь держави. Але точно Україна буде грати одну з головних ролей, бо у нас (спільний – ред.) кордон", – пояснив він.
ForUm

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