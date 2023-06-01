Позиція уряду Німеччини полягає в тому, що міжнародне право дозволяє Україні наносити удари по території агресора з метою самооборони.

Як пише "Європейська правда", про це у відповідь на питання DW в середу заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт.

Про можливість ударів України по території РФ представник німецького уряду заявив, коментуючи атаку дронів на Москву напередодні.

Однак офіційний Берлін виступає проти того, щоб для подібних атак використовувалася німецька зброя, додав Хебештрайт.

Нагадаємо, зранку 30 травня, за різними даними росЗМІ, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву. Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці.