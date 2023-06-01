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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен надати Україні "відчутні та надійні гарантії безпеки", будучи "набагато більш амбітним", ніж досі.

Як повідомляє французьке видання le monde, виступаючи в середу в Братиславі на форумі Globsec, Макрон сказав, що "це стане предметом колективних дискусій найближчими тижнями".

Президент Франції також наголосив, що Україна "сьогодні захищає Європу", і в інтересах Заходу - "надійні гарантії безпеки в багатосторонніх рамках".
ForUm

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