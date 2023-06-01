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Україна отримає від Норвегії військову, гуманітарну та цивільну допомогу на загальну суму 75 млрд норвезьких крон (близько 6,8 млрд євро - ред.) протягом п'яти років, заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Осло.

"Військова підтримка з боку Норвегії та інших західних країн необхідна для українських воєнних дій, і ми підтримуватимемо Україну доти, доки це необхідно. В рамках Нансенівської програми підтримки України Норвегія надасть військову, гуманітарну та цивільну допомогу на загальну суму 75 млрд норвезьких крон протягом п'яти років", - заявив Стере, повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Він також наголосив, що Норвегія та інші союзники від самого початку підтримували Україну в її законній боротьбі за незалежність і свободу.
ForUm

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