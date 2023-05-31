Технологии всегда побеждают в долгосрочной перспективе. Об этом пишет в своих авторских колонках известный украинский инвестор, владелец компании «White Rock Management» Сергей Тронь.

«Конечно, всегда найдутся те, кто будет выступать против технологического прогресса и критиковать изменения. Но этому всегда должен противопоставляться разумный опыт и свободный выбор для всех. И основой для этого будет служить образование и базовые знания. Технологии всегда побеждают в долгосрочной перспективе!», - считает Сергей Тронь.

Также инвестор считает, что «образование и знания – наиболее неотъемлемая часть формирования общества».

«Знания дают человеку возможность принимать правильные решения, выбирать свой жизненный путь и анализировать риски. Информация дает человеку возможность двигаться дальше», - пишет Сергей Тронь.

Важно сказать, что как бизнесмен, Сергей Тронь уже давно вышел на международную арену – в 2021 году он стал издателем Bitcoin Magazine в Украине и странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Отметим, что Bitcoin Magazine – это самое крупное и авторитетное издание о Биткоине в мире, основанное в 2012 году. Ежегодно почти 12 млн человек читают Bitcoin Magazine, слушают подкасты издания и смотрят его видео.

В 2021 году издание начало работу в Украине, а офис Bitcoin Magazine Украина был открыт осенью 2022 года.

«Первый выпуск журнала «Биткойн», прошло 10 лет!!! Теперь я горжусь тем, что являюсь партнером старейшего и самого авторитетного новостного издания Биткойн в мире. Мы — одна большая семья, которая предоставляет самый профессиональный контент для аудитории Bitcoin», - подытожил Сергей Тронь.