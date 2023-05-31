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Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має законне право захищатися і може "використовувати силу за межами своїх кордонів". Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Так, відповідаючи на запитання щодо сьогоднішньої атаки безпілотників на Москву і про те, чи має Україна право територію країни-агресорки Росії, Клеверлі сказав, що не буде робити припущень про суть атаки.

Однак він додав, що Україна має "законне право захищати себе".

"Вони мають законне право робити це в межах своїх кордонів, але також мають право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії направляти силу на саму Україну", – зазначив британський міністр.

За словами Клеверлі, "легітимні воєнні цілі" за межами кордонів України є частиною її самооборони.

"Ми повинні це визнати", – наголосив він.
ForUm

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