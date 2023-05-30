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Кабінет Мністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн з 1 червня.

"Галущенко терміново з голосу вніс постанову про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Тепер 2 грн. 64 коп. Рішення було підтримано урядом. Має запрацювати з 1 червня", - повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді.

Як повідомлялося, тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.
ForUm

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