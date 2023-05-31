Служба безпеки України закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції, тому що ворог може використовувати їх для обстрілів України.

"Служба безпеки закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чатбот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні наголошується, що насамперед це стосується автоматичної відеофіксації обстановки навколо житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об'єктів.

"РФ використовує вразливість сучасних вебкамер, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу. Інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський "злам", - пояснюють в українській спецслужбі.

СБУ також наголошує, що заборонено знімати та оприлюднювати фото- та відеоматеріали про діяльність Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів.

"Поширення таких записів є злочином, який передбачає покарання до 12 років тюрми. Сьогодні, коли вся Україна успішно протистоїть підлому і підступному ворогу, вкрай важливо не дати окупантам навіть найменшої можливості для коригування своїх обстрілів", - резюмують в СБУ.