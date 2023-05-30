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Публікація світлин уламків ракет може допомогти окупантам визначити, яким типом озброєння українські сили протиповітряної оборони збивали цілі противника, заявив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Коли оприлюднюються, скажімо, уламки ракети зенітної, якою відпрацювали по ворожій повітряній цілі, по тому ж Іскандеру. Ну, видно, що там Patriot або ракета NASAMS, відповідно, ворог розуміє, яким типом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці", - розповів Ігнат.

Крім того, за словами Ігната, російська пропаганда може використовувати фотографії уламків повітряних цілей для фейкових тверджень про те, що нібито українці "б'ють по своїх домівках західними ракетами".

Тому фотографувати і публікувати уламки ракет, що падають після збиття силами протиповітряної оборони, не варто, зазначив Юрій Ігнат.
ForUm

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