Для переваги над ворогом у повітрі на конкретному напрямку Україні необхідно принаймні 3-4 ескадрильї літаків F-16 по 12-16 одиниць.

Про це повідомив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії

"Якщо ми розуміємо, що проти нас угруповання, скажімо так, 50 ескадрилій і 39 аеродромів, з яких вони виконують завдання, звичайно, нам хотілося б більше. Але якщо це буде хоча б 3-4 ескадрильї, я думаю, що на окремому напрямку ми зможемо завоювати перевагу в повітрі і змусити ворога взагалі відмовитись від тих ударів, які вони зараз завдають на певній ділянці, на певній смузі оборони".

При цьому Голубцов зазначив, що "для того, щоб спланувати операцію щодо знищення або завдання ударів… варто говорити хоча б про ескадрилью, хоча б про 12-16 літаків".

Водночас бригадний генерал заявив, що "переваги як такої, тактичної або оперативної, ворог в повітрі не має завдяки тому, що Україна отримала від країн-партнерів досить потужну допомогу: радіолокаційні станції виявлення, спостереження, зенітні ракетні комплекси, і всі бачать на практиці, як ці комплекси працюють і який відсоток ураження цілей".

Однак на озброєнні в російській авіації зараз перебувають літаки Су-35 і Міг-31БМ, які спроможні застосовувати ракети підвищеної дальності і великої дальності, а в України поки що такої можливості немає.

"Якби нам просто-на-просто платформу, яка спроможна застосувати, наприклад, ракети повітря-повітря американські AIM-120 – у них дальність близько 180 кілометрів – ми б просто не допустили їхнього наближення до кордонів на відстань пуску цих ракет", - сказав Голубцов.

Відповідаючи на питання, наскільки складно буде заховати літаки F-16 на території України, щоб російські ракети та дрони їх не дістали, представник командування Повітряних сил сказав: "Просто заховати літаки не вийде. Я думаю, що тут треба буде шукати комплексний підхід, маскувати і розосереджувати, переміщувати з аеродрому на аеродром. І другий напрямок – все ж таки треба буде використати частину зенітних ракетних комплексів для прикриття цих аеродромів".