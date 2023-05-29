У промові після оголошення результатів другого туру в Туреччині та перемоги президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що "демократія є переможцем", і закликав об’єднатися навколо національних цілей та мрій.

Про це пише Укрінформ.

"Наша демократія є переможцем... Усі 85 мільйонів людей виграли. Відповідно до відповідальності, покладеної на нас нашою нацією, ми не гніваємось ні на кого, - заявив він. - Тепер настав час відкласти всі дебати та конфлікти щодо передвиборчого періоду та об’єднатися навколо наших національних цілей та національних мрій".

"Хотів би подякувати всім моїм громадянам, які відстояли свою волю вдома та за кордоном, незалежно від того, яку партію чи кандидата обрали 14 чи 28 травня", - додав Ердоган і запевнив, що надалі енергію буде направлено на служіння та окремі зусилля у відновленні після землетрусів, протидію інфляції, економічні ситуації та інші питання.

За результатом відкриття 99,9% виборчих скринь діючий президент набрав 52,16%, лідер опозиції – 47,84%.