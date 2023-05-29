також у роздiлiСвiт
Експорт російської нафти в Індію вирос в десять разів 20
Президент Туреччини за три дні до виборів програє опоненту 21
Генсек НАТО вважає, що вторгнення Росії впливає на перспективи вторгнення Китаю на Тайвань 20
Президент Грузії хоче відновити візовий режим з Росією 27
Меркель захищає свою політику, що призвела до залежності від російського газу 41
Конгресмени США готують санкції проти угорських політичних діячів 32
США перевірить доступ до розвідданих після зливу секретних даних Пентагону 27
Прем'єр Польщі розкритикував позицію Макрона щодо євроавтономії 32
ISW: Політика русифікації шкодить самій Росії 19
Польща замовила 250 танків Abrams у США 39
США прокоментували витік секретних документів 49
У США та Європі розкритикували ідею Макрона 42
ISW вважає, що Кремль почав сильніше тиснути на Пригожина 43
Трампу пред'явили звинувачення за 34 пунктами 49
ЄС засудив затримання американського журналіста в Росії 35
Париж закликає Росію переглянути рішення про передачу тактичної ядерної зброї Білорусі 33
Молдова скасувала "молдавську мову" 49
ISW: Путін зазнав фіаско за підсумками переговорів з Сі Цзіньпіном 57

У промові після оголошення результатів другого туру в Туреччині та перемоги президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що "демократія є переможцем", і закликав об’єднатися навколо національних цілей та мрій.

Про це пише Укрінформ

"Наша демократія є переможцем... Усі 85 мільйонів людей виграли. Відповідно до відповідальності, покладеної на нас нашою нацією, ми не гніваємось ні на кого, - заявив він. - Тепер настав час відкласти всі дебати та конфлікти щодо передвиборчого періоду та об’єднатися навколо наших національних цілей та національних мрій".

"Хотів би подякувати всім моїм громадянам, які відстояли свою волю вдома та за кордоном, незалежно від того, яку партію чи кандидата обрали 14 чи 28 травня", - додав Ердоган і запевнив, що надалі енергію буде направлено на служіння та окремі зусилля у відновленні після землетрусів, протидію інфляції, економічні ситуації та інші питання.

За результатом відкриття 99,9% виборчих скринь діючий президент набрав 52,16%, лідер опозиції – 47,84%.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

9