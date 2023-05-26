Через підтоплення, спричинене пошкодженням російськими окупантами греблі Карлівського водосховища на Донеччині, у селищі Галицинівка евакуйовано 26 людей, серед них – 8 дітей.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"З вулиці Набережної у Галицинівці евакуйовано 26 осіб, у тому числі 8 дітей. Станом на 23:30 у селищі підтоплено 6 домоволодінь, підтоплень критичної інфраструктури не виявлено".

Деталі: Очільник ОВА зазначив, що рятувальні та оперативні служби знаходяться на місці події та повністю контролюють ситуацію.