Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що винищувачі F-16 наразі не були б достатньо дієвими для забезпечення оборони повітряного простору, оскільки в Росії зберігається значна перевага в авіації. Про це Міллі заявив за підсумками засідання Контактної групи з питань України в четвер, повідомляє "Європейська правда".

За словами топ-генерала США, одним із ключових питань у наданні Україні F-16 є забезпечення контролю за повітряним простором.

"Найшвидший і найдешевший спосіб захистити повітряний простір – робити це із землі й надавати ефективні наземні системи ППО. Це найбільш ефективний шлях перешкодити росіянам здобути перевагу в повітрі, й саме це ми робили", – вказав він.

"Що стосується F-16: сам літак коштує мільярд доларів, його утримання – ще мільярд доларів. Тобто один літак коштує два мільярди доларів. У росіян – тисячі літаків-винищувачів четвертого й п’ятого поколінь. Тому, щоб протистояти їм у повітрі, потрібна суттєва кількість винищувачів четвертого й п’ятого поколінь", – додав Міллі.Він, однак, вказав, що в майбутньому F-16 відіграватимуть роль у складі Військово-повітряних сил України, але на те, щоб розбудувати повітряні сили необхідного обсягу й потужності, піде значна кількість часу.