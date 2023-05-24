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Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра заявила, що Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ, запрацює з серпня цього року.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба Мін'юсту.

"Ми вже перейшли від політичних декларацій до юридично зобов'язуючих документів. Власне, договір, підписаний у Рейк'явіку, - це документ, який покладає певні обов'язки на країн-підписантів", - розповіла Мудра.

За її словами, на сьогодні триває процедура створення органів управління такого договору.

Так, це буде міжнародна організація, в якій працюватиме:

  • Секретаріат, який займатиметься збором інформації щодо доказів завданих збитків;
  • Правління, яке верифікуватиме зібрані докази та включати заявки до самого реєстру;
  • Конференція учасників сторін, яка складатиметься з усіх учасників Договору, призначатиме виконавчого директора та прийматиме правила та процедури роботи Реєстру збитків.

"Це буде міжнародна спільнота. При цьому Україна відіграватиме в цьому питанні ключову роль. Оскільки виконавчим директором може бути виключно кандидатура, запропонована Україною. Також свою кандидатуру Україна подає до правління цього реєстру, а ще буде представлена в конференції сторін", - пояснила заступниця міністра.

У міністерстві додали, що реєстр включатиме заявки всіх осіб-постраждалих внаслідок агресії РФ та доказову базу по цих заявках. А наступним кроком має стати створення Компенсаційної комісії, яка матиме компетенцію розглядати такі заявки та присуджувати суми відшкодування збитків.

"Плануємо, щоб на повну реєстр запрацював з серпня цього року. До цього часу узгодимо всі кроки щодо створення органів управління та фінансування цієї організації", - резюмувала Мудра.

При цьому часть у реєстрі є відкритою: після підписання договору протягом невизначеного часу будь-які країни, які підтримали резолюцію Генасамблеї ООН про репарації для України, можуть долучитися до цього реєстру.

 
ForUm

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