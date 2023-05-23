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На початок осінньо-зимового періоду запас газу в українських сховищах має становити понад 14 мільярдів кубометрів.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі за результатами засідання Антикризового енергетичного штабу, передає Укрінформ.

«Головна тема — старт підготовки до наступного опалювального сезону. Визначили, що на початок осінньо-зимового періоду запас газу у сховищах має становити понад 14 мільярдів кубометрів. Наша стратегічна мета - мінімізувати імпорт газу в Україну за рахунок збільшення власного газовидобутку», - зазначив Шмигаль.

За його словами, на засіданні Антикризового енергетичного штабу також обговорювалася ситуація в електроенергетиці. Шмигаль зауважив, що було дано доручення збільшити можливості експорту-імпорту електроенергії з ЄС.

«З усіма присутніми енергетичними підприємствами погодили план відновлення до початку опалювального сезону 1710 МВт генеруючих потужностей», - наголосив він.

Прем'єр-міністр повідомив, що Міністерство енергетики та Міністерство інфраструктури отримали завдання забезпечити роботу щодо захисту від російських дронів і ракет генеруючих потужностей та систем розподілу.

На засіданні також розглянуто пропозицію з децентралізації енергомережі, зокрема залучення громад до розбудови розосередженої генерації, зазначив Шмигаль.
ForUm

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