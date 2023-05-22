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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України записав відеозвернення до військових держави-агресора Росії з пропозицію здаватися у полон, бо іншим варіантом для них буде лише смерть. Про це сказано у повідомленні ГУР МО на Facebook у понеділок, 22 травня.

Буданов звернувся до окупантів російською мовою та описав процедуру здачі в полон для тих, хто захоче зберегти своє життя. Керівник ГУР МО пояснив, що полонені знаходяться під контролем Червоного Хреста, мають можливість спілкуватися з рідними та отримувати посилки.

"Вже понад рік кремлівський режим не може досягти жодної мети, поставленої при вторгненні в Україну. Я звертаюся до всіх російських військових, до тих, кому пощастило вижити в "м'ясних штурмах" та розбитих окопах. Буде ще гірше. У вас є вибір - померти чи врятувати своє життя", - підкреслив Буданов.

В Україні діє державний проект "Хочу жити", який допоміг сотням військовим РФ вижити, сказав керівник ГУР МО.
ForUm

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