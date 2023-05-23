Здатність українських військових збивати гіперзвукові ракети "Кинджал" завдає Росії психологічного удару, а також змусить країну-агресорку коригувати свої плани.

Про це заявив заступник начальника Генштабу Естонії полковник Март Вендла, пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Насамперед, збиті ракети "Кинджал" є доказом того, що українська сторона тепер має змогу захистити себе і свої важливі об'єкти від гіперзвукових ракет", – сказав він.

За словами полковника, один із найбільших ефектів можливості збивати "Кинджали" для Росії – психологічний.

"По міфу про цю зброю, яку було представлено як чудодійну і нестримну, завдано серйозного удару. Крім того, їм доведеться переоцінити свою здатність знищувати ті цілі, які вони вважають такими, що мають високу цінність, оскільки українська сторона показала, що може цьому перешкодити", – пояснив Вендла.

Він додав, що тепер можна очікувати, що Росія буде дуже уважно вивчати історію застосування і розробки цих ракет.

Проте, за його оцінкою, знищення "Кинджалів" не призведе до істотного зниження здатності Росії доставляти тактичну ядерну зброю.

"За великим рахунком, це не вплине на ядерне стримування, оскільки існують різні способи застосування ядерної зброї та доставки її до цілі, серед яких гіперзвукові ракети є лише одним з елементів", – зазначив Вендла.