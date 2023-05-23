також у роздiлiНадзвичайні події
Заміновано 30% території України. Допоможуть безпілотники 8
Росія евакуює ядерний об'єкт "Білгород-22" 11
Британська розвідка розповіла, чому Росія посилила ракетні атаки на Україну 16
CNN: Система Patriot міє мінімальні пошкодження 18
СБУ встановила особу окупанта, який віддав наказ стріляти по житлових кварталах Херсона 16
Буданов: Росія вичерпала наступальний потенціал 29
CNN: Росвя намагається змусити Київ відкласти контрнаступ 24
Окупанти вночі обстріляли Миколаїв 14
ЗСУ просунулись на флангах Бахмута до двох кілометрів 24
ISW пояснили, навіщо Росія активніше бомбить Україну 18
Ігнат: До падіння авіації у Брянській області причетна російська ППО 18
На Полтавщині ділки постачали товари для ВМФ Росії 19
Міністр оборони прокоментував падіння російської ракети в Польщі 21
У розвідці повідомили про запас ракет в Росії 22
Окупанти вивозять награбоване з прифронтових міст Запорізької області 19
Російські окупанти розпочали мобілізацію в Маріуполі 36
Росія знову заблокувала "зернову ініціативу" 22
На Херсонщині окупанти згортають адміністрації 24

Російські кримінальники, яких розшукують у РФ за злочини, переїжджають на окуповані території України, щоб сховатись від покарання.

"Оскільки окупаційна "адміністрація" не здатна забезпечити порядок на захоплених територіях України, туди масово переїжджає російський криміналітет", - повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупаційна "поліція" за хабарі готова закривати очі на створення нових кримінальних осередків в тимчасово захоплених містах України.

"Водночас й самі окупаційні "адміністрації" не надто переймаються ситуацією, адже "заходи безпеки" в розумінні окупантів полягають не в забезпеченні правопорядку, а в боротьбі з партизанами та залякуванні місцевих мешканців", - додали в ЦНС.

Тепер російські злочинці на окупованих територіях України намагаються шукати нові шляхи для незаконного заробітку.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

4