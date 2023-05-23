Російські кримінальники, яких розшукують у РФ за злочини, переїжджають на окуповані території України, щоб сховатись від покарання.

"Оскільки окупаційна "адміністрація" не здатна забезпечити порядок на захоплених територіях України, туди масово переїжджає російський криміналітет", - повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупаційна "поліція" за хабарі готова закривати очі на створення нових кримінальних осередків в тимчасово захоплених містах України.

"Водночас й самі окупаційні "адміністрації" не надто переймаються ситуацією, адже "заходи безпеки" в розумінні окупантів полягають не в забезпеченні правопорядку, а в боротьбі з партизанами та залякуванні місцевих мешканців", - додали в ЦНС.

Тепер російські злочинці на окупованих територіях України намагаються шукати нові шляхи для незаконного заробітку.