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Президент Чехії Петр Павел закликав не відмовлятися від зусиль щодо розгрому Росії в Україні.

Про це він заявив під час акції пам'яті жертв нацистських переслідувань, яка відбулася на Національному цвинтарі у Терезині, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

"На цьому етапі я хотів би закликати, щоб ми не відмовлялися від наших спільних зусиль, спрямованих на перемогу над Росією в Україні, і таким чином відмовилися від порушення правил міжнародного порядку, свідками якого ми є. Ми повинні бути мотивовані. Нас має мотивувати той самий історичний досвід, про який ми сьогодні говоримо. Це правильно, що ми його згадуємо і ставимо в контекст сьогоднішньої ситуації, тільки так ми можемо уникнути повторення помилок минулого", – сказав Павел.
ForUm

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