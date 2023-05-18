Апеляційна палата ВАКС у середу, 17 травня, задовольнила скаргу Міністерства юстиції щодо конфіскації активів колишнього народного депутата та колишнього міського голови Херсона Володимира Сальда.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, рішення Апеляційноі палати ВАКС.

За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог. Водночас, задовольнила апеляційну скаргу Мін’юсту, постановивши стягнути в дохід держави 55,56% та 40% статутних капіталів двох приватних підприємств, записаних на доньку колаборанта: ТОВ "Бебко-Авто" (мережа СТО) та ТОВ "Конко" (компанія з організації відпочинку).

Також в дохід держави було стягнути 3 земельні ділянки в Херсоні, будинок на 226 кв.м. у Херсоні, апартаменти та два паркомісця в Ялті, 3 квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні, автомобіль Volvo XC90 2020 року, та інше майно.

Також суд постановив конфіскувати частки у двох компаніях, записаних на його колишню дружину: 99,86% ПрАТ "Каштан" та 30% ПрАТ "Дельта Сервіс".