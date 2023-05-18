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Офіційні представники США заявляють, що система Patriot має мінімальні пошкодження після російської атаки Києва у вівторок, повідомляє CNN.

"Пошкодження системи ППО Patriot після ракетного обстрілу Росією Києва у вівторок вранці мінімальні, повідомили CNN троє американських офіційних осіб, причому один чиновник назвав це "незначним" ушкодженням", - пише CNN у середу.

За даними видання, США направили інспекторів для перевірки системи після повідомлення української сторони про те, що система, мабуть, була пошкоджена, сказав один чиновник, пише "Інтерфакс-Україна".

Як зазначає CNN із посиланням на офіційних осіб, сама система перебуває в робочому стані, а радіолокаційна складова Patriot, один із найважливіших її елементів, не постраждала. Офіційні особи США не вважають, що Patriot потрібно прибрати з поля бою для ремонту.

Повна батарея Patriot складається з шести основних компонентів: генератори, радар, станція управління, антени, пускова установка і ракети-перехоплювачі. Компоненти працюють разом, запускаючи ракету Patriot і успішно спрямовуючи її до цілі.

Раніше з посиланням на CNN повідомлялося, що Patriot могло бути пошкоджено, але не знищено, внаслідок обстрілу Києва у вівторок.
ForUm

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