також у роздiлiНадзвичайні події
CNN: Система Patriot міє мінімальні пошкодження 8
Буданов: Росія вичерпала наступальний потенціал 12
CNN: Росвя намагається змусити Київ відкласти контрнаступ 15
Окупанти вночі обстріляли Миколаїв 11
ЗСУ просунулись на флангах Бахмута до двох кілометрів 19
ISW пояснили, навіщо Росія активніше бомбить Україну 14
Ігнат: До падіння авіації у Брянській області причетна російська ППО 15
На Полтавщині ділки постачали товари для ВМФ Росії 16
Міністр оборони прокоментував падіння російської ракети в Польщі 17
У розвідці повідомили про запас ракет в Росії 19
Окупанти вивозять награбоване з прифронтових міст Запорізької області 17
Російські окупанти розпочали мобілізацію в Маріуполі 34
Росія знову заблокувала "зернову ініціативу" 18
На Херсонщині окупанти згортають адміністрації 21
Ізраїль почав передавати Україні радари для попередження про ракетні атаки 20
В окупованому Енергодарі панічні настрої 25
Маляр: Окупанти щосили намагаються взяти Бахмут до 9 травня 18
Британська розвідка: Росії доведеться переносити місця зберігання ПММ 26

Служба безпеки України встановила особу російського військовослужбовця, який віддав накази стріляти по житлових кварталах Херсона.

"У результаті слідчих дій встановлено особу ще одного загарбника, який причетний до масованих артобстрілів Херсона та вбивства мирних жителів міста. Ним виявився підполковник Дмитро Жарких – командир 8-го окремого артилерійського полку 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ", - ідеться в повідомленні української спецслужби в середу.

За інформацією СБУ, 24 грудня 2022 року окупант віддав наказ на вогневий удар по центральній частині Херсона з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", які базувалися на лівому березі р. Дніпро.

Тоді окупанти поцілили в житлові будинки, магазини, лікарню та пункт видачі гуманітарної допомоги в центральній частині обласного центру, унаслідок ворожого обстрілу загинули 11 мирних мешканців, ще 64 дістали поранення.

"Невдовзі після цього Жарких запросили до Кремля, де його відзначили за терор проти цивільного населення України", - зазначається в повідомленні.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

7