Потенціал РФ для серйозних наступальних дій абсолютно вичерпаний, але окупанти вибудували правильну і потужну оборону.

Про це повідомив глава Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає Інтерфакс-Україна

"Він (наступальний потенціал - ред.) абсолютно вичерпаний, вони зараз мають серйозний потенціал для оборони. Оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції".

За словами Буданова, угруповання, яке безпосередньо задіяне в проведенні воєнних дій на території України, - близько 370 тисяч військового компонента, понад 20 тисяч військ Росгвардії і близько 7 тисяч у сукупності різних видів воєнізованих формувань.