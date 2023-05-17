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У Миколаєві внаслідок вибухів сталися пожежі, а місцевих мешканців просять не викладати зафіксованих місць прильотів ворожих снарядів, повідомив мер Олександр Сенкевич.

"Є пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не розповсюджувати фото/відео з місць прильотів чи камер відеоспостереження", - написав він у телеграм-каналі. У ніч проти середи.

Також він зазначив, що всі служби відпрацюють, а після відбою (повітряної тривоги – ІФ-У) повідомлять офіційну інформацію. 

Крім того, голова ОВ Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві внаслідок вибухів постраждала жінка.

"Виклик 103 жінка осколкове поранення", - написав він у телеграм-каналі.

 
ForUm

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