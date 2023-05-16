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Уряд Японії планує запросити представників уряду України для обміну технологіями, що допоможуть у відновленні країни після руйнувань, спричинених військовим вторгненням Москви.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Цей план розроблено напередодні саміту «Групи семи», що має початися в Хіросімі у п'ятницю. Очікується, що там обговорюватимуться питання відновлення та реконструкції соціально-економічної інфраструктури України, яка постраждала внаслідок військового вторгнення Росії.

Голова уряду Японії Фуміо Кішіда зазначив, що він хоче використати цей саміт як можливість підтвердити непохитну солідарність країн G7 з Україною.

"Японія сподівається підтримати свої зусилля з відновлення, запросивши офіційних осіб задля перевірки різних методів, таких як ефективні засоби видалення сміття та ноу-хау для зміцнення системи електропостачання", - йдеться у повідомленні.
ForUm

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