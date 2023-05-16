Очільник Міністерства оборони Словаччини нового технічного уряду Мартін Склена під час пресконференції в понеділок наголосив, що підтримує подальшу військову допомогу Україні на тлі протистояння Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SITA.

Скленар підкреслив, що разом зі своєю командою планує продовжити ініціативи попереднього очільника відомства, зокрема розвиток Збройних сил Словаччини, модернізацію військової техніки та інфраструктури, а також міжнародне співробітництво з партнерами з ЄС і НАТО.

"Ситуація в Україні продовжує вимагати нашої повної уваги", – підкреслив він, зауваживши, що агресія Росії проти сусідньої зі Словаччиною держави впливає на її безпеку, оборону та добробут.

На думку нового очільника словацького Міноборони, Україна потребує допомоги і підтримки для відновлення свого суверенітету і територіальної цілісності. "Тому наша підтримка буде продовжуватися", – запевнив він.

Мартін Скленар – словацький дипломат і експерт з питань безпеки та оборонної політики, який раніше працював у міністерствах оборони та закордонних справ Словаччини й представляв країну на переговорах з питань безпеки та оборони в межах ЄС і НАТО.