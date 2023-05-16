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Європейські ціни на природний газ на зимові місяці впали на тлі низького попиту, в той час як вищі, ніж зазвичай, запаси палива полегшують підготовку до майбутнього опалювального сезону.

Про це пише Bloomberg.

Базові голландські ф'ючерси на лютневі поставки впали на 8,5% - найбільше за останні чотири місяці - до близько 51 євро за мегават-годину. Ціни на грудень і січень також впали.

Агентство додає, що зростає впевненість у тому, що ринок зможе витримати будь-які потенційні потрясіння, після різкого зростання цін минулого року, коли Росія обмежила постачання газу через війну в Україні.

"Наразі Європа має бути на шляху до задоволення потреб у запасах газу на зиму, особливо якщо економічна активність розчарує", - заявив аналітик Citigroup Франческо Марточча.

"Багато коригувань відбулося з боку попиту, і промисловість дійсно змогла впоратися з підвищенням цін на газ", - додав він.

Запаси газу в Європі незвично високі - близько 63% - після місяця чистих вливань і припливу скрапленого природного газу. З початку року запаси газу скоротилися більш ніж удвічі на тлі стабільних поставок, м'якої погоди і збільшення внеску у виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

За словами аналітика Wood Mackenzie Ltd. Розалін Халс, промисловий попит на газ в Європі з січня по квітень був на 20% нижчим за середній п'ятирічний показник. Хоча деякі країни скоротили падіння споживання, це не свідчить про повне відновлення - "скоріше про поступове потепління настроїв", зазначила вона в електронному листі.
ForUm

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