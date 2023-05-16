Адміністрація президента США Джо Байдена почала готувати пропозицію чергового фінансування оборонної допомоги Україні, оскільки схвалений у грудні пакет у 48 мільярдів доларів вичерпається в найближчі місяці.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.
За даними Politico, із 48-мільярдного пакету допомоги Україні залишилося близько шести мільярдів доларів, а це означає, що фінансування США на озброєння і постачання "може вичерпатися до середини літа".
За словами високопосадовця Білого дому, що спілкувався з виданням на умовах анонімності, адміністрація вже обговорює новий пакет допомоги, присвячений продовженню підтримки України.
Водночас, додає Politico, ситуацію ускладнює позиція Палати представників США, де з початку цього року панують фіскально консервативні республіканці.
Між ними й Білим домом досі тривають переговори щодо підняття стелі державного боргу, в обмін на що Конгрес вимагає значно скоротити витрати. Ці переговори, які стосуються й оборонного бюджету на 2024 рік, можуть ускладнити фінансування України, пише Politico.
У Конгресі США, де й Республіканська, й Демократична партії заявляють про подальшу підтримку України для протистояння РФ, точно не можуть спрогнозувати, коли саме вичерпаються вже затверджені кошти.
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