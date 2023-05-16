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До Фонду ліквідації наслідків збройної агресії в межах державного бюджету України надійшло 61,7 млрд грн, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

"На ліквідацію наслідків збройної агресії в бюджеті є 61,7 млрд грн. З них 35,9 млрд грн – це 50% прибутку Нацбанку за 2022 рік та 25,8 млрд грн отриманих від примусового вилучення коштів держави-агресора", - написала вона у фейсбуці у понеділок.

Водночас Підласа уточнила, що у 2023 році кошти Фонду ліквідації використовуватимуть для надання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла за програмою "єВідновлення", відновлення критичної інфраструктури, на пілотні проєкти відновлення в п'яти областях, а також на велику кількість об'єктів у всій країні, які були зруйновані або які допоможуть подолати соціально-економічні наслідки війни.

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії було створено у 2023 році у складі спеціального фонду державного бюджету. Його першочерговим завданням є відновлення знищених або пошкоджених об'єктів житлового призначення та будівництво або ремонт об'єктів критичної інфраструктури.
ForUm

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