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Українські сили оборони за останні дві доби просунулися на флангах навколо Бахмута на відстань від 350 м до 2 км у деяких місцях, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Проте, ворог чинить дикий опір. За поточну добу на Бахмутському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення, 479 разів ворог різними системами, різною артилерією обстрілював наші позиції. Сталося 4 авіанальоти. Під час боїв нашим воїнам вдалося знищити 149 окупантів, 160 поранити, 6 потрапили в полон", - повідомив Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону в понеділок.

За його даними, також за добу було підбито 2 бойові машини піхоти, 2 бронеавтомобілі, 3 безпілотні апарати ворога і польовий склад із боєприпасами.

"Ворог намагається ... захопити саме місто, докладає до цього неймовірних зусиль. Наші воїни тримають там оборону, проявляють вершини мужності, героїзму, витримки та кмітливості. А коли з'являється можливість на флангах атакувати ворога, то це все робиться. І це в рамках оборонної операції, яка триває вже багато місяців. Операції, спрямованої на виснаження ворога", - сказав Череватий, коментуючи той факт, що успіхи ЗС України більш відчутні на флангах.

"По суті Бахмут - це зараз точка певної біфуркації, точка вирішення цього конфлікту, оскільки якщо ворог не знайде можливості поповнювати свої сили там, то ми його просто знищимо", - сказав Череватий.
ForUm

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