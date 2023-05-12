Компания Huawei зарекомендовала себя как надежный производитель смартфонов. В каталоге бренда представлены сотни моделей. Требования к современным устройствам постоянно повышаются, поэтому каждый новый гаджет содержит все больше функций и дополнительных возможностей. Если сравнивать со смартфонами других производителей, телефоны Huawei стоят недорого. Для многих покупателей это решающий аргумент в пользу покупки такого девайса.

Топовые новинки китайского производителя

Компания регулярно радует покупателей новинками. Лучшими моделями Huawei в 2023 году можно назвать:

Nova 9 . Смартфон с диагональю экрана 6.57 дюйма подойдет для игр и просмотра контента. На OLED-экране удастся рассмотреть все детали. В продаже доступна модель с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной, которая справится с запуском ресурсоемких приложений. Процессор Qualcomm SM7325 Spandragon 778G обеспечивает высокую производительность. С помощью Nova 9 можно делать качественные снимки. Основная камера — 50 Мп, фронтальная — 32 Мп.

. Смартфон с диагональю экрана 6.57 дюйма подойдет для игр и просмотра контента. На OLED-экране удастся рассмотреть все детали. В продаже доступна модель с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной, которая справится с запуском ресурсоемких приложений. Процессор Qualcomm SM7325 Spandragon 778G обеспечивает высокую производительность. С помощью Nova 9 можно делать качественные снимки. Основная камера — 50 Мп, фронтальная — 32 Мп. Nova 10 Pro . Смартфон оснащен OLED-экраном с диагональю 6.78 дюйма. Картинка будет не только детализированной, но и плавной, ведь частота обновления в представленной модели — 120 Гц. Это особенно важно для требовательных игр. В устройстве установлен процессор Qualcomm Spandragon 778G. Емкость аккумулятор составляет 4500 мАч, чего достаточно для длительной бесперебойной работы. В смартфоне три камеры. Основная 50 Мп и фронтальная 60 Мп.

. Смартфон оснащен OLED-экраном с диагональю 6.78 дюйма. Картинка будет не только детализированной, но и плавной, ведь частота обновления в представленной модели — 120 Гц. Это особенно важно для требовательных игр. В устройстве установлен процессор Qualcomm Spandragon 778G. Емкость аккумулятор составляет 4500 мАч, чего достаточно для длительной бесперебойной работы. В смартфоне три камеры. Основная 50 Мп и фронтальная 60 Мп. P50 Pro . Диагональ экрана 6.6 дюйма, а частота обновления 120 Гц. Разрешение 2700х1228 пикселей позволит рассмотреть все детали изображения. Устройство поддерживает NFC, что позволит проводить бесконтактную оплату. В основной камере предусмотрено сразу 4 модуля. Максимальный из них достигает 64 Мп. Фронтальная камера — 13 Мп.

. Диагональ экрана 6.6 дюйма, а частота обновления 120 Гц. Разрешение 2700х1228 пикселей позволит рассмотреть все детали изображения. Устройство поддерживает NFC, что позволит проводить бесконтактную оплату. В основной камере предусмотрено сразу 4 модуля. Максимальный из них достигает 64 Мп. Фронтальная камера — 13 Мп. Mate 50 . Модель с диагональю экрана 6.7 дюйма и частотой обновления 90 Гц подойдет как для просмотра контента, так и игр. Для продуктивной работы и хранения большого количества файлов предусмотрено 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. В смартфоне установлена неплохая батарея, емкость которой составляет 4460 мАч. В основной камере на 50 Мп предусмотрено три модуля.

. Модель с диагональю экрана 6.7 дюйма и частотой обновления 90 Гц подойдет как для просмотра контента, так и игр. Для продуктивной работы и хранения большого количества файлов предусмотрено 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. В смартфоне установлена неплохая батарея, емкость которой составляет 4460 мАч. В основной камере на 50 Мп предусмотрено три модуля. Mate 50 Pro. Более прогрессивная версия предыдущего гаджета. Диагональ экрана составляет 6.74 дюйма, а разрешение картинки 2616х1212 p. В смартфоне установлена батарея емкостью 4700 мАч, что избавляет пользователя от необходимости часто подзаряжать смартфон. Мощный процессор Snapdragon 8+ Gen 1 позволит одновременно запускать сразу несколько программ. Основная камера 50 Мп с тремя модулями обеспечит четкую съемку даже в условиях недостаточного освещения.

Любая из этих моделей станет оптимальным выбором для каждого, кто нуждается в стабильном и производительном гаджете.

Другие преимущества смартфонов Huawei

Смартфоны Huawei недорогие, но при этом производительные. Они подойдут как для игр, так и общения, работы, длительного просмотра контента. Благодаря качественным камерам удастся запечатлеть все памятные моменты.

Гаджеты выполнены в практичном корпусе, который устойчив к повреждениям. Устройство сохранит оригинальный внешний вид и функциональные возможности даже после падений.