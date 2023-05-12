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Основними завданнями нинішньої вступної кампанії є створення безпечного середовища для тестування, забезпечення доступу вступникам, які за кордоном, а також безпосередній вступ та продовження навчання. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у коментарі Укрінформу.

«Як і минулого року, найважливіше – створити безпечні умови для тестування. Друга задача – надати можливість якомога більшій кількості вступників за кордоном також взяти у ньому участь. Український центр оцінювання якості веде активну роботу для того, щоб розширити географію тимчасових екзаменаційних центрів. Йдеться про 53 міста в 32 країнах», – повідомив Оксен Лісовий.

За словами міністра, третім викликом є вступ і подальше навчання, адже потрібно враховувати такі аспекти: питання міграції, реінтеграції окупованих територій та відновлення.

«Тобто головне для нас – це людина і збереження людського потенціалу. Ми маємо зробити все, аби не втратити зв’язок з нашими громадянами, які перебувають за кордоном і на тимчасово окупованих територіях, та допомогти їм залишитися в українській системі цінностей», – зазначив міністр.

Нагадаємо, що реєстрація вступників в електронних кабінетах розпочнеться з першого липня.
ForUm

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