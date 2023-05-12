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За даними індійського державного кредитора Bank of Baroda, у 2022 році імпорт російської нафти в Індію виріс в десять разів.

Як повідомляє ВВС, третя за величиною економіка Азії заощадила близько 5 мільярдів доларів (4 мільярди фунтів стерлінгів) за рахунок збільшення закупівель сирої нафти у агресора.

Оскільки західні країни скорочують імпорт енергоносіїв з Росії після її вторгнення в Україну, агресор активно продає нафту зі знижкою таким країнам, як Китай і Індія, які є третім за величиною імпортером нафти в світі.

У 2021 році на російську нафту припадало лише 2% річного імпорту сирої нафти в Індію. За даними Bank of Baroda, зараз ця цифра становить майже 20%.

Попри тиск з боку США та Європи, Індія відмовилася дотримуватися західних санкцій щодо російського імпорту. Нью-Делі також не засудив відкрито вторгнення Росії в Україну.

 
ForUm

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