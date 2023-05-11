З другого півріччя 2023 року "Укрпошта" може підняти тарифи у зв'язку з подорожчанням палива та перевезень. Водночас ще у травні-червні за послуги можна буде розрахуватись за старими цінами.

Про це заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський під час телемарафону, передає РБК-Україна.

"До кінця першого півріччя точно нічого не змінюємо. Тому у травні, червні можна користуватися нашими найдоступнішими тарифами. А у другому півріччі будемо прораховувати і приймати рішення", - сказав він.

Причиною для можливого підвищення тарифів, за словами Смілянського, є подорожчання палива та перевезень. При цьому він заспокоїв, що попри змін у тарифах, вони продовжать залишатись доступними для українців.