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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що вторгнення Росії в Україну впливає на розрахунки Китаю щодо можливості вторгнення на Тайвань.

Про це він заявив у коментарі CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для Європи", – сказав Столтенберг.

За словами генсека НАТО, "безпека має глобальний характер".

Як відомо, США та його союзники все більше занепокоєні темпами військової модернізації Китаю і вважають, що китайська влада хоче до 2027 року мати сили, здатні вторгнутися на Тайвань. 
ForUm

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