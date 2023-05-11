Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що вторгнення Росії в Україну впливає на розрахунки Китаю щодо можливості вторгнення на Тайвань.

Про це він заявив у коментарі CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для Європи", – сказав Столтенберг.

За словами генсека НАТО, "безпека має глобальний характер".

Як відомо, США та його союзники все більше занепокоєні темпами військової модернізації Китаю і вважають, що китайська влада хоче до 2027 року мати сили, здатні вторгнутися на Тайвань.