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Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2023 року сповільнилося до 0,2% з 1,5% у березні, 0,7% у лютому і 0,8% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

Водночас у квітні-2022 було зафіксовано інфляцію 3,1%, тож у річному вимірі за підсумками квітня-2023 вона знизилася до 17,9% із 21,3% за підсумками березня, 24,9% - за підсумками лютого і 26,6% - за підсумками грудня.

Базова інфляція минулого місяця також упала до 0,5% з 1,5% у березні, повернувшись на рівень лютого, вказав Держстат, пише "Інтерфакс-Україна".

З урахуванням того, що у квітні минулого року базова інфляція становила 3,0%, у річному вимірі вона за підсумками квітня також знизилася до 17,2% з 20,1% за підсумками березня і з 22,7% за підсумками лютого.

З початку року інфляція в країні становила 3,2%, базова - 3,0%, уточнив Держстат.

Як повідомлялося, у квітні Нацбанк України поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 18,7% до 14,8%, зокрема за підсумками першого півріччя він очікує її зниження до 14,5%.

Уряд у березні також повідомив про зниження прогнозу інфляції на поточний рік до 24% з 28%.
ForUm

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