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У РФ запаси ракет "Кинджал" і "Калібр" перебувають на критичному рівні, можливості стрімкого нарощування виробництва нового ракетного високоточного озброєння немає, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Немає можливості стрімкого нарощування виробництва нового ракетного високоточного озброєння. Обхід санкцій вони (росіяни - ІФ-У) постійно шукають", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що Україна і міжнародна проукраїнська коаліція постійно працюють над посиленням санкційної політики, що створює складнощі виробництва для РФ.

"Але певне виробництво є. Ми можемо говорити про десятки на місяць. Навіть якщо вони робитимуть паузи місяцями, скажімо, до осені, то вони не зможуть покрити вже витрачене на війну в Україні", - додав Юсов.

Водночас у розвідці зазначили, що певного ракетного озброєння, особливо С-300, у РФ є ще великий запас.

"Але щодо високоточного озброєння - ті самі "Кинджали", "Калібри" - вони справді перебувають уже на критичному рівні", - заявив Юсов.
ForUm

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